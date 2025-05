O Botafogo não apresentou um bom futebol, mas conseguiu arrancar uma importante vitória de 2 a 1 sobre o Carabobo (Venezuela), na noite desta terça-feira (6) no estádio Misael Delgado, em Valência (Venezuela), e aumentou as possibilidades de garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América.