TV Brasil transmite dois jogos do Brasileirão Feminino neste domingo

transmite dois jogos do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, neste domingo (4). A jornada esportiva começa pela manhã, a partir das 10h45, quando a Ferroviária recebe o Flamengo na cidade de Araraquara, em São Paulo. Mais tarde, a partir das 17h45, Grêmio e Juventude enfrentam-se em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul.

Sempre com o apoio das emissoras parceiras da TV Brasil que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), é possível acompanhar as transmissões em todo o país. Saiba como sintonizar, acessando a página tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

A TV Brasil é a tela do esporte feminino. Além do Brasileirão Feminino Série A1, estão previstas ao longo do ano partidas das séries A2, A3 e as finais do Sub-20 e Sub-17. O canal público também apresenta aos seus telespectadores as emoções da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Líder

Com o fim da sétima rodada, a Ferroviária lidera a tabela de classificação. O Flamengo está em 8º, o Grêmio em 12º e o Juventude em 13º. São 16 times no total. A tabela pode se movimentar ao longo desta semana, uma vez que a oitava rodada está em curso.

Videocast Copa Delas

Fique por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com o Copa Delas, videocast semanal da TV Brasil disponível no Youtube. A atração traz entrevistas exclusivas, análises das rodadas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes participantes. Na última edição, o programa conversou com Camilinha, a Camisa 10 do São Paulo.