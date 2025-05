Flamengo vence e tira invencibilidade da Ferroviária no Brasileirão A1

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A equipe paulista tem os mesmos 20 pontos do Cruzeiro, que ainda vai entrar em campo na rodada (encara o Real Brasília nesta segunda na conclusão da 9ª rodada). Já o Flamengo, com 14 pontos, ocupa a sexta colocação no momento. Todos os gols do jogo foram marcados no segundo tempo, com Cristiane e Gláucia abrindo a vantagem para a equipe carioca e Nat Vendito diminuindo para a Ferroviária.

No primeiro tempo, a melhor chance caiu nos pés de Fernanda. A atacante do Flamengo, no entanto, não estava preparada para a tentativa falha de corte da defesa adversária e acabou chutando para fora.

No início do segundo tempo, o Rubro-Negro foi fatal. Aos cinco minutos, Fernanda cruzou da direita e Cristiane, bem posicionada, cabeceou para vencer a goleira Luciana.

Praticamente na saída de bola, o Flamengo construiu a jogada do segundo gol. Novamente o cruzamento veio da direita e, após passar por toda a defesa grená, a bola chegou para Gláucia. A camisa 10 se jogou na bola e conseguiu desviar para o gol.