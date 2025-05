WSL: Italo Ferreira estreia com vitória na etapa de Gold Coast

Na noite desta sexta-feira (2), pelo horário de Brasília, oito surfistas do país pularam da primeira para a terceira fase da competição , incluindo o atual líder do ranking, Italo Ferreira .

A abertura da etapa de Gold Coast , na Austrália, a sexta na temporada da WSL (Liga Mundial de Surfe), foi positiva para os atletas do Brasil .

Outros dois - entre eles Luana Silva na chave feminina - caíram para a repescagem e vão tentar se juntar a eles. A próxima chamada na etapa acontece às 18h15 deste sábado (3), no horário de Brasília.

Na ponta da tabela, Italo Ferreira deu um show em sua estreia. Na primeira fase, três surfistas duelam entre si e os dois melhores avançam para a terceira fase. O último colocado disputa a segunda fase, uma repescagem.

No confronto contra dois surfistas da casa, o brasileiro foi o melhor, somando 16.03 pontos. O duelo foi de alto nível, já que Liam O'Brien (segundo com 15.77) e Julian Wilson (terceiro com 14.07) também conseguiram boas somatórias.

Outros oito surfistas brasileiros avançaram, seja em primeiro ou segundo lugar em suas respectivas baterias. Algumas delas inclusive contaram com dois atletas do país.