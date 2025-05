Em tour pelos EUA, seleção brasileira cai para o Chicago Sky, da WNBA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A partida amistosa foi a primeira das duas que o Brasil tem a fazer contra equipes da principal liga do mundo, no chamado "Tour Brasil na WNBA".

No domingo (4), a seleção encara o Indiana Fever, a partir das 17h de Brasília.

O destaque pelo Brasil ficou por conta de Aline Moura, que registrou 12 pontos e sete rebotes. A cestinha do duelo foi a americana Angel Reese, com 15 pontos. A pivô brasileira Kamilla Cardoso, atleta do Sky, contribuiu com seis pontos.

A participação de Kamilla, aliás, é um dos pontos curiosos da turnê da seleção pelos Estados Unidos.