Basquete feminino: Ourinhos e Unimed Campinas enfrentam-se no sábado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o fim do primeiro turno, Ourinhos/AOBE e Unimed Campinas estão empatados na quarta posição. A liderança é do Sampaio Basquete. O Ourinhos/AOBE vem de uma derrota por 49 a 65 contra o Corinthians e o Unimed Campinas venceu a última partida, contra o ADRM Maringá, por 68 a 55.

A LBF Caixa é o principal torneio da modalidade no país. Emissora oficial da competição, a TV Brasil é única a transmitir os jogos em sinal aberto. A iniciativa faz parte da estratégia do canal de valorizar o esporte feminino. Além da LBF Caixa, a o canal público exibe partidas do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol – Série A1.

Os jogos podem ser acompanhados em todo o país, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Saiba como sintonizar a TV Brasil em sua cidade: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.