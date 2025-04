São Paulo receberá novo torneio da elite do tênis feminino em setembro

Após hiato de nove anos, o Brasil está de volta ao calendário oficial da elite do tênis feminino. Nesta quarta-feira (30), a cidade de São Paulo foi confirmada como sede da competição WTA 250, entre os dias 6 e 14 de setembro. O torneio SP Open será disputado em quadra rápida, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital. Desde 2020 a metrópole paulista não sediava um evento da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês).

A chave principal do SP Open reunirá 32 tenistas, o qualifying 24 participantes e a disputa de duplas contará com 16 parcerias. O qualifying do torneio ocorrerá nos dias 6 e 7 de setembro, e competição da chave de simples seguirá de 8 a 14 de setembro.