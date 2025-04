Mirando a liderança do Brasileiro, Flamengo enfrenta Corinthians

Mirando a liderança da classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Corinthians, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (27) no estádio do Maracanã, pela 6ª rodada da competição. A Rádio Nacional transmite ao vivo.

Após um empate sem gols com a LDU (Equador) nos 2.850 metros da cidade de Quito, o Rubro-Negro da Gávea ficou em posição complicada no Grupo C da Copa Libertadores (na 3ª colocação com quatro pontos) e agora foca as atenções no Brasileiro, competição na qual teve um bom início.