TV Brasil transmite neste sábado dois jogos do Brasileirão Feminino

transmite dois jogos do Brasileirão Feminino Série A1, neste sábado (26).. As duas partidas são válidas pela sétima rodada da competição.

Após o fim da sexta rodada, o Ferroviária lidera a tabela de classificação. O Palmeiras está em terceiro, Flamengo em nono e o Juventude em 13º. O Instituto 3B da Amazônia permanece na lanterna, com nenhum ponto marcado. São 16 times no total.

Os jogos podem ser acompanhados em todo o país, por meio das emissoras parceiras da TV Brasil e que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

O esporte tem espaço privilegiado na grade de programação da TV Brasil. Neste ano, a emissora já exibiu partidas de importantes campeonatos estaduais de futebol e a finalíssima da Copa Verde. O esporte feminino é prioridade: além do Brasileirão Feminino, o canal exibe a Liga de Basquete Feminino, principal competição da modalidade no país.

Videocast Copa Delas

Fique por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com o Copa Delas, videocast semanal da TV Brasil disponível no Youtube. A atração traz entrevistas exclusivas, análises das rodadas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes participantes.