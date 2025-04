Jogando no estádio La Huerta, em Assunção, o São Paulo derrotou o Libertad (Paraguai) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (23), para assumir a liderança isolada do Grupo D da Copa Libertadores da América. Graças a este triunfo o Tricolor paulista chegou aos sete pontos. Já a equipe paraguaia ocupa a segunda colocação da chave com seis pontos após o revés desta quarta.