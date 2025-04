Duas estreias de luxo no do Masters 1000 de Madri (Espanha). Este foi saldo do primeiro dia do tênis brasileiro na chave de simples masculina e feminina no saibro espanhol. Nesta quinta-feira (24), a paulista Beatriz Haddad Maia, número 19 do mundo, interrompeu uma sequência de nove derrotas: venceu de virada a norte-americana Bernarda Pera (81ª no ranking) e avançou à terceira rodada. Na sequência, o carioca João Fonseca (65º) atropelou o qualifier dinamarquês Elmer Moller (114º) e se classificou para a terceira rodada. Ambos voltam a jogar no sábado (26), em horário a ser definido pelos organizadores.