Wanna Brito bate recorde mundial no arremesso de peso paralímpico

A amapaense Wanna Brito deu mais uma prova de que é um dos grandes nomes do atletismo brasileiro paralímpico na atualidade ao estabelecer o novo recorde mundial da prova de arremesso de peso da classe F32 (paralisia cerebral), nesta quarta-feira (23) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, durante a segunda fase do Desafio Brasil de Atletismo.

Wanna Brito conseguiu o feito com um lançamento de 8,18 metros, três centímetros a mais do que os 8,15 metros que a própria amapaense alcançou na Primeira Fase do evento, realizada no último domingo (20) também no Centro de Treinamento Paralímpico, e com os quais já havia estabelecido um novo recorde mundial.