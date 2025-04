Estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Madri será contra qualifier

O jovem tenista carioca João Fonseca estreará esta semana no Masters 1000 de Madri contra um qualifier (atleta classificado em disputa preliminar), ainda indefinido. O sorteio do chaveamento da competição ocorreu nesta segunda-feira (21). Caso vença na primeira rodada, o atual número 65 do mundo, terá pela frente o norte-americano Tommy Paul (12º no ranking), cabeça de chave 11, e o russo Karen Kashnov (25º). A competição em quadra de saibro começa oficialmente na quarta (23).