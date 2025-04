Bragantino bate Flamengo e quebra sequência de três jogos sem vitória

Em partida que teve transmissão ao vivo daThayslane marcou os dois gols da equipe no Centro de Performance e Desenvolvimento do Braga em Atibaia. Com o resultado, as Bragantinas interromperam uma sequência de três jogos sem vitória e foram a oito pontos. O Flamengo sofreu a segunda derrota consecutiva e estacionou nos sete pontos, sendo ultrapassado pelo próprio adversário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os lances mais importantes da partida aconteceram no primeiro tempo. Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou para Thayslane dentro da área. Ela chutou forte, em cima da goleira Vivi Holzel, que tocou na bola mas não com a firmeza necessária para afastá-la e ela acabou entrando.

Aos 41, o segundo gol teve outra trama entre as duas atletas. O Bragantino pressionou a saída de bola do Flamengo, e Vivi, fora do gol, acabou deixando a bola com Thayslane, que a encobriu e marcou o segundo gol.

Nos instantes finais da primeira etapa, Valéria foi lançada em velocidade e ganhou da zagueira Débora, que parou a adversária com falta. Como a jogadora do Flamengo partia em direção ao gol sem mais obstáculos, a defensora acabou expulsa.

No segundo tempo, com uma atleta a mais em campo, o Flamengo partiu para cima para tentar tirar vantagem da superioridade numérica. O time atacou bastante e chegou a marcar por duas vezes com Cristiane, mas em ambas as situações o gol foi anulado por impedimento.