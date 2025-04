Calderano e Takahashi vão às quartas em etapa da Copa do Mundo

Os dois enfrentarão adversários top 5 nas quartas de final nesta sexta (18). A partir de 2h15 (horário de Brasília) Takahashi terá pela frente a chinesa Chen Xingtong, número quatro do mundo. Na sequência, a partir das 9h15, será a vez de Calderano duelar com o japonês Tomokazu Harimoto, terceiro melhor do ranking. A partida de Calderano terá transmissão gratuita ao vivo na conta da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF World) no YouTube.

O Brasil começou a competição com outros dois representantes, Vitor Ishiy e Eric Jouti, eliminados na fase de grupos. A etapa da Copa do Mundo em Macau reúne 48 atletas e vai até o próximo domingo (20). O tênis de mesa brasileiro busca medalha inédita no torneio.