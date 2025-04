Dupla de Stefani volta a vencer e avança à semi do WTA de Stuttugart

Um dia após despachar as atuais campeãs do WTA 500 de Stuttgart na estreia do torneio, a dupla da brasileira Luisa Stefani com a húngara Timea Babos avançou às semifinais após cravar a segunda vitória. Nesta quarta-feira (16), elas levaram a melhor contra a parceria da letã Jelena Ostapenko com a ucraniana Dayana Yastremska. A batalha acirrada de 2h18 terminou com vitória da dupla de Stefani, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-1) 5/7 e 11-9.

Stefani e Babos, campeãs este ano do WTA 500 de Linz (Áustria), devem jogar a semi no sábado (19), já que não haverá disputas na Sexta-Feira Santa (18). Elas enfrentarão as vencedoras do embate entre a dupla cabeça de chave número 1 (canadense Gabriela Dabrowski com a neozelandesa Erin Routlife) contra a parceria da russa Alexandra Panova com a húngara Fanny Stollar, programado para às 8h (horário de Brasília) desta quinta (17).

Atual número 38 no ranking mundial de duplas, Stefani e Babos (35ª), derrotaram na estreia as atuais campeãs - a taiwanesa Hao-Ching (14ª) e a russa Veronika Kudermetova (15ª) – cabeças de chave 3, por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 10-5).