Rádio Nacional transmite jogos da 4ª rodada da Série A do Brasileirão

A jornada esportiva na faixa Show de Bola Nacional começa 15 minutos antes do início das partidas. O pré-jogo traz notícias sobre as equipes, detalhes da escalação dos times e a tabela atualizada dos clubes na competição.

Na terça, Ceará e Vasco se enfrentam às 21h30 na Arena Castelão, em Fortaleza. Para esta cobertura, a Nacional escalou André Luiz Mendes na locução e Rodrigo Campos nos comentários. Bruno Mendes atua na reportagem e no plantão da informação.

O confronto entre Flamengo e Juventude será na quarta, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A locução ficará por conta de André Marques, com comentários de Rodrigo Campos. Também estão no time da Rádio Nacional Carlos Molinari, que faz as reportagens, e José Roberto Cerqueira, no plantão da informação.

Até agora, o Flamengo lidera o torneio, com 7 pontos obtidos. O Juventude soma 6 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela. Já o Vasco está em quarto lugar, com 6 pontos, e o Ceará em oitavo, com 4 pontos conquistados na competição.