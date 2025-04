O Brasil conquistou o título do Campeonato Sul-Americano Sub-17, na noite do último sábado (13) no Estádio Olímpico Jaime Morón León, na Colômbia, ao derrotar a seleção da Colômbia por 4 a 1, na disputa de pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. Esta é a 14ª conquista da equipe canarinho na competição.