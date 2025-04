Brasil perde para Espanha e dá adeus às finais da Billie Jean King Cup

O Brasil adiou o sonho de disputar pela primeira vez as finais da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de tênis feminino. Nesta sexta-feira (11), a equipe amarelinha foi eliminada após perder três partidas - duas de simples e uma de duplas - para a Espanha, um dia depois do revés (2 jogos a 1) para a anfitriã República Tcheca , na cidade de Ostrava.