Definidos os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasi foram definidos nesta quarta-feira (9),após sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Nesta etapa haverá jogos de ida e volta, previstos para ocorrerem nas semanas de 30 de abril e 21 de maio, respectivamente. Com quatro títulos no torneio, o Palmeiras enfrentará o Ceará, único duelo com dois clubes da Série A do Brasileirão. Já o atual campeão Flamengo terá pela frente o Botafogo-PB. Haverá ainda três duelos regionais: Novorizontino x Corinthians, Retrô-PE x Fortaleza e Brusque x Athletico-PR.