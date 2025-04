Boxe: Jucielen Romeu, Yuri Falcão e Luiz Oliveira são ouro no Paraná

O Brasil encerrou com nove medalhas a etapa da Copa do Mundo de boxe, em Foz do Iguaçu (PR), a primeira realizada no país. Ficou em segundo lugar no quadro de medalhas, atrás apenas da Polônia (10 pódios). Após seis dias de disputa, a competição – a primeira do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028 - chegou ao fim na noite de sábado (5), com a paulista Jucielen Romeu assegurando a medalha de ouro após derrotar a polonesa Julia Szreremeta, vice-campeã olímpica em Paris, na final da categoria até 57 quilos. No masculino, o primeiro ouro do dia foi do paulista Luiz “Bolinha” Oliveira, que venceu por nocaute o polonês Pawel Brach na decisão do título dos 60 kg. Depois, teve outro ouro do capixaba Yuri Falcão que ganhou do indiano Abbinash Jamwal por decisão unânime dos juízes, na final dos 65 kg.