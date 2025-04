Seis brasileiros vão para a 3ª fase do Mundial de Surf em El Salvador

Seis dos 10 surfistas brasileiros que disputam a etapa de El Salvador, da Liga Mundial de Surfe (World Surfe League-WSL) já carimbaram vaga direta na terceira terceira fase (round 3). Nesta quinta-feira (3), segundo dia de competição na praia de Punta Roca, no Oceano Pacífico, teve classificação de Ítalo Ferreira, Filipe Toledo, Ian Gouveia e Deivid “DVD” Silva. Eles se juntaram a João “Chumbinho” Chianca e Yago Dora que avançaram na quarta (2), quando começou a primeira fase das baterias masculinas. No entanto, elas foram interrompidas devido à piora das condições do mar e só foram retomadas hoje (3). No feminino, o Brasil conta apenas com Luana Silva, que ainda não estreou.