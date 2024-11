TV Brasil transmite quatro duelos da 35ª rodada do Brasileirão Série B

A jornada esportiva da emissora pública acompanha as partidas Chapecoense (SC) x Novorizontino (SP) , neste sábado (2), às 17h; Ceará (CE) x Avaí (SC), neste domingo (3), às 18h30; Ponte Preta (SP) x Paysandu (PA), nesta segunda (4), às 21h; e Brusque (SC) x Botafogo (SP), nesta terça (5), no mesmo horário.

exibe quatro jogos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A competição está próxima da reta final com a definição dos clubes classificados para a elite do futebol nacional em 2025 e os times rebaixados para a Série C.

Com 40 pontos, a equipe mandante está na 13ª posição e busca se afastar da zona de rebaixamento. A Chapecoense tem 10 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Já o Novorizontino é o vice-líder da Série B do Brasileirão com 60 pontos. Um triunfo aproxima o time paulista do acesso à elite do futebol nacional. O clube soma 17 resultados positivos, nove empates e somente oito jogos perdidos.

No sábado (2), o confronto Chapecoense x Novorizontino tem narração de Luciana Zogaib na telinha da TV Brasil . A bancada de comentários é conduzida por Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari. Direto da Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, o repórter Igor Santos traz as informações do gramado. A transmissão começa às 16h45 e a bola rola às 17h.

A cobertura da TV Brasil para essas disputas começa antes do apito inicial com um pré-jogo. Durante esse período, a equipe do canal traz informações atualizadas sobre a tabela, revela novidades sobre os clubes e comenta a escalação dos times.

No domingo (3), a jornada esportiva vai ao ar a partir das 18h na TV Brasil com a cobertura do confronto Ceará x Avaí. A voz de André Marques traduz as emoções, enquanto as análises táticas e comentários são de Brenda Balbi e Rodrigo Ricardo. A disputa começa às 18h30 no Castelão, em Fortaleza, capital cearense.

O time da casa está em quinto na tabela e precisa da vitória para manter as chances de conquistar uma vaga no G4 da competição. O Ceará tem 54 pontos, cinco a menos que o Mirassol, que ocupa a quarta posição no campeonato. A equipe venceu 16 partidas, empatou seis e foi derrotada em 12.

O Avaí está com desempenho mediano, em 11º, com 46 pontos, sem grandes expectativas na competição. O clube não tem mais chances de subir para a Série A e remotas possibilidades de descenso para a Série C. A campanha é de 12 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.