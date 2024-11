Série B: vice-líder Novorizontino bate Chape a três rodadas do fim

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A três rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino emplacou a terceira vitória seguida ao bater a Chapecoense por 2 a 0, com gols de Neto Pessoa e Patrick, em partida transmitida pela TV Brasil direto da Arena Condá. Vice-líder na tabela, com 63 pontos – atrás do Santos, com 65 - o clube do interior paulista, conhecido como Tigre, está cada vez mais próximo do inédito acesso à elite do futebol nacional.

Apenas os quatro primeiros colocados disputarão a Série A do Brasileirão em 2025. No domingo (3), às 18h30 (horário de Brasília), tem transmissão ao vivo de Ceará x Avaí na TV Brasil.. Se o Vozão não vencer na Arena Casteão, em Fortaleza, o Santos poderá comemorar o retorno à Série A no ano que vem.