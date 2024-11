Palmeirense suspeito de participar de emboscada a ônibus é preso

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (1º) um torcedor do Palmeiras suspeito de participar do ataque a um ônibus de torcedores do Cruzeiro. A emboscada, como a Polícia Civil tem chamado o episódio, foi no domingo (27) na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Um torcedor do Cruzeiro, de 30 anos de idade, morreu no ataque ao ônibus em que estava por membros da Mancha Alvi Verde, maior torcida organizada do Palmeiras.

Na manhã desta sexta-feira hoje, a Polícia Civil deflagrou uma operação para cumprir seis mandados de prisão, expedidos pela Justiça, contra torcedores do Palmeiras suspeitos de participação no ataque de domingo. O palmeirense preso nesta sexta-feira, no entanto, não constava dessa lista.