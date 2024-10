É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Está definido! @Atletico e @flamengo vão decidir a #CopaBetanodoBrasil na @ArenaMRV!

O Atlético-MG levou a melhor no sorteio de mandos de campo e decidirá pela primeira vez em casa o título da Copa do Brasil contra o Flamengo. Em busca do pentacampeonato, o Flamengo disputa o primeiro duelo da final em 3 de novembro (domingo), no Maracanã, no Rio de Janeiro. No domingo seguinte, 10 de novembro, a definição do título ocorre na Arena MRV, em Belo Horizonte, casa do Galo, tricampeão do torneio. Ambas as partidas terão início às 16h (horário de Brasília).