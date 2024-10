Seleção feminina está completa para amistosos contra Colômbia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Todas juntas! Agora o grupo está completo! Bora conferir o momento da chegada da Angelina e Adriana! Vamos com tudo!

O técnico Arthur Elias já pode contar com todas as 26 jogadoras convocadas para os dois amistosos da seleção feminina de futebol contra a Colômbia, em Cariacica (ES). A volante Angelina e a atacante Adriana, que atuam no Orlando Pride, dos Estados Unidos, chegaram nesta quarta-feira (23) ao hotel onde a equipe brasileira está concentrada, em Vitória. O Brasil encara as colombianas neste sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília), e na próxima terça (29), às 19h. Os jogos serão realizados no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), terão transmissão ao vivo da TV Brasil.