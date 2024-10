Brasil tem pré-lista de convocados às eliminatórias da AmeriCup 2025

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta quarta-feira (23) a pré-lista de convocados da seleção masculina para a janela de novembro das eliminatórias da AmeriCup 2025. Dos 19 convocados, apenas 13 disputarão os dois próximos confrontos da fase qualificatória, em Belém (PA), nos dias 21 e 24 de novembro, contra Uruguai e Panamá, respectivamente. Os jogos ocorrerão sempre a partir das 20h (horário de Brasília), no Ginásio Mangueirinho.

Do elenco que disputou Paris 2024, ficaram fora lista do técnico croata Aleksander Petrovic o armador Yago, que disputa o campeonato sérvio, e o ala Meindl, atualmente no basquete japonês. A novidade na pré-lista é o ala-pivô Samis Calderón, que joga no Auburn (Estados Unidos).