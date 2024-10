Seleção feminina se apresenta no ES para 2 amistosos contra Colômbia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vice-campeã olímpica em histórica campanha nos Jogos de Paris, a seleção brasileira feminina de futebol se reencontrou pela primeira vez nesta segunda-feira (21), durante a apresentação em Cariacica (ES), onde enfrentará a Colômbia em dois amistosos a partir do próximo sábado (26), no Estádio Kleber Andrade. Os dois jogos abrem a preparação para a Copa do Mundo de 2027, que pela primeira vez será disputada no Brasil.

A equipe amarelinha, atual número oito do mundo, medirá forças a segunda melhor seleção sul-americana: a Colômbia ocupa a 21ª posição no ranking mundial, após eliminação para a Espanha nas quartas de final dos Jogos de Paris.