VITÓRIA DO CLUBE DO POVO DO RIO GRANDE DO SUL!

O Internacional derrotou o Grêmio por 1 a 0, neste sábado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e entrou de vez na briga por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro (que garante a classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América). O triunfo do Colorado foi garantido graças ao faro de gol do colombiano Borré.