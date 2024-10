TV Brasil transmite 4 jogos do Brasileirão Série B no fim de semana

transmite uma verdadeira maratona de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro neste final de semana. A jornada esportiva acompanha os confrontos Amazonas (AM) x Avaí (SC) nesta sexta (18), às 21h10; Ituano (SP) x Ceará (CE), no sábado (19), às 16h45; Operário (PR) x Paysandu (PA), no domingo (20), às 10h45 e o clássico do interior paulista Ponte Preta (SP) x Guarani (SP), no mesmo dia, às 18h.

Jogos da 32ª Rodada

Nesta sexta, Amazonas e Avaí jogam na Arena da Amazônia, e a transmissão da TV Brasil começa às 21h10 com um pré-jogo repleto de análises antes de a partida começar, conduzido pelos comentaristas Brenda Balbi e Carlos Molinari. A narração do confronto será na voz de André Marques, um dos maiores nomes da narração esportiva brasileira. As duas equipes vivem um momento semelhante na competição, ocupando o meio da tabela do Brasileirão Série B e com chances remotas de classificação para a elite do futebol brasileiro. O Tigre irá contar com o apoio de sua torcida em casa, na Arena da Amazônia, para tentar se manter no páreo da disputa.

Já no sábado, Ituano e Ceará protagonizam uma partida decisiva para os dois times no Estádio Novelli Júnior. No caso do time de Itu, mandante do duelo, o jogo coloca três pontos decisivos para a permanência da equipe na Série B do próximo ano, enquanto o Ceará precisa da vitória para seguir vivo por uma disputa de vaga para a elite do futebol brasileiro em 2025. Caso o time de Fortaleza seja vitorioso, o tricolor poderá ocupar a quarta colocação na tabela e, se mantiver uma sequência de pontuação, garante vaga para o Brasileirão Série A de 2025.

No domingo, a equipe esportiva da TV Brasil faz duas transmissões com uma partida que vai ao ar pela manhã e outra à tarde. A partir das 10h45, Operário e Paysandu jogam no Estádio Germano Krüger, no Paraná, em uma disputa que vale muito para os dois clubes. Para o Operário, o embate em casa é a chance de permanecer vivo em uma briga pelo G4 da competição. Já para o Paysandu, os três pontos podem ajudar o time a se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. A narração será conduzida por Luciana Zogaib, e a comentarista Rachel Motta traz todas as análises táticas e comentários para o público.