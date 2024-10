Giulia Takahashi e Guilheme Teodoro são ouro no Pan de tênis de Mesa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

DOBRADINHA BRASILEIRA E FINAL ELETRIZANTE

Contrariando as expectativas, Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro foram campeões nas duplas mistas do Pan-Americano de Tênis de mesa, em El Salvador, após vencerem de virada os experientes compatriotas, Hugo Calderano – número 6 do mundo - e Bruna Takahashi (19ª), irmã de Giulia. Após saírem atrás no placar, Guilherme (173º no ranking) e Giulia (92ª) travaram uma batalha acirrada para garantir a virada e a medalha de ouro, até vencerem por 3 sets a 2 (parciais de 5/11, 11/7, 11/9, 5/11 e 11/6). O casal Calderano e Bruna, namorados fora de quadra, ficaram com a prata. O Pan-Americano segue até domingo (20), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês).