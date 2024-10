Tênis de mesa: final de duplas mistas do Pan-Americano só terá Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O TÊNIS DE MESA BRILHA NO PAN-AMERICANO!

O Brasil já tem garantidas, antecipadamente, um ouro e um prata nas duplas mistas no Pan-Americano de Tênis de Mesa, em El Salvador, antes mesmo da primeira final nesta quarta-feira (16), a partir das 22h30 (horário de Brasília). De um lado da mesa estará Hugo Calderano e Bruna Takahashi e do outro a irmã dela, Giulia, em parceria com Guilherme Teodoro. Eles avançaram à finalíssima do Pan após vencerem as semifinais na noite de terça (15), na capital São Salvador. O Pan de El Salvador tem transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês). Principal competição continental da temporada 2024, o Pan vai até domingo (20).