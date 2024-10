Marco La Porta vence Paulo Wanderley e é eleito presidente do COB

Marco La Porta e Tane Marques vencem eleições do COB. Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Marco La Porta venceu as eleições para presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) nesta quinta-feira. A medalhista de bronze no pentatlo moderno em Londres 2012, Yane Marques, será sua vice-presidente. A chapa da dupla derrotou Paulo Wanderley e seu vice, Alberto Maciel Júnior, por 30 votos a 25. Muitos atletas, dirigentes e pessoas do meio questionaram a candidatura de Paulo Wanderley por considerarem que o mandato vigente já é o segundo do cartola – um terceiro mandato poderia inviabilizar o repasse de recursos públicos e comprometer o desenvolvimento das modalidades no País, conforme previsto na Lei Pelé. Mas, com a vitória de Marco La Porta, um hipotético imbróglio jurídico foi descartado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estamos muito satisfeitos principalmente com o processo. Acho que o processo do Comitê Olímpico foi um processo democrático. Queria aproveitar e parabenizar o presidente Paulo Wanderley, foi um processo muito tranquilo, muito sereno, bem democrático”, comentou Marco La Porta.

La Porta foi vice-presidente de Paulo Wanderley nas eleições do COB de 2020, mas acabou deixando o cargo após desentendimentos com o atual mandatário e decidiu competir com ele pelo pleito neste ano. Yane Marques, por sua vez, se licenciou da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil para participar das eleições. Não por coincidência, a maior parte dos votos recebidos por sua chapa vieram da CACOB. Ela, inclusive, será a primeira mulher a exercer o cargo de vice-presidente do COB. Quem votou? A Assembleia Geral do COB é composta pelos 34 presidentes das confederações olímpicas de verão e inverno filiadas, os dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional, Andrew Parsons e Bernard Rajzman, além dos 19 representantes da Comissão de Atletas (CACOB).