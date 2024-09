TV Brasil transmite jogos da Série B do Brasileirão no fim de semana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

acompanha duas disputas pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste final de semana. No sábado (21), o jogo entre Goiás (GO) e Mirassol (SP) começa às 17h, com o início da transmissão 15 minutos antes de a bola rolar. No domingo (22), a emissora transmite Ceará x Vila Nova-GO, com início às 18h.

No confronto entre Goiás (GO) x Mirassol (SP), as duas equipes seguem na briga por uma vaga na série A do Brasileirão 2025. O time do Mirassol está na quinta colocação da tabela, com 45 pontos, enquanto o Goiás, com 37 pontos, mantém-se na décima colocação na tabela.