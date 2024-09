Coritiba Crocodiles: acidente com o ônibus do time deixa três mortos

As vítimas estão sendo avaliadas e encaminhadas para hospitais em Nova Iguaçu e Volta Redonda Crédito: Reprodução / Bluesky

Um ônibus com 45 passageiros do time de futebol americano Coritiba Crocodiles tombou na Serra das Araras, em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 21. O acidente, ocorrido no km 225 por volta das 10h, matou três atletas: Lucas Barros, de 19 anos; Lucas Padilha, 42 anos; e Daniel Santos, 44 anos. Pelo menos outros 11 passageiros ficaram feridos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e o Hospital São João Batista. Duas pessoas não se feriram e 29 estão sendo avaliadas no local por equipes do SAMU e da concessionária CCR RioSP, que administra a rodovia.

O ônibus seguia para o Rio de Janeiro, onde o time paranaense jogaria contra o Flamengo Imperadores pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A partida seria disputada às 14 horas no estádio Anchieta. Ônibus de turismo que transportava o time Coritiba Crocodiles tomba na descida da Serra das Araras, em Piraí Crédito: Reprodução / Bluesky Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O trânsito na área está congestionado, sendo reportados pelo menos 7 km de lentidão.

Coritiba Crocodiles: quem são as vítimas do acidente? Lucas de Castro Rodrigues Barros Nascido em Goiânia, tinha 19 anos e era tido como uma promessa do futebol americano. Jogou pela seleção brasileira no Mundial Sub-20 de Futebol Americano, no Canadá. O primeiro título da carreira como atleta foi conquistado neste ano, com o Coritiba Crocodiles. Lucas Padilha No futebol americano, ele era conhecido como Pinguim e jogava pelo Coritiba Crocodiles desde 2018. Foi campeão brasileiro e três vezes campeão estadual. Tinha 42 anos, era formado em educação física, atleta e coach de futebol americano. Daniel Antônio dos Santos Tinha 44 anos e deixa esposa e uma filha de quatro anos. No futebol americano, era conhecido como Daniel Cross. Começou no esporte após assistir a final do Campeonato Brasileiro de 2011 e jogou a final do Brasileirão do ano seguinte.

Coritiba Crocodiles: "corações estão em luto" Em nota de pesar publicada na conta oficial no Instagram, o clube garante estar concentrado em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos. Leia na íntegra: "É com profunda tristeza e consternação que confirmamos a notícia do trágico acidente envolvendo o ônibus que transportava nossa equipe, o Coritiba Crocodiles, na manhã deste sábado (21/09), a caminho do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 10h, na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), na altura do km 225. No ônibus, que transportava 43 passageiros, foram confirmadas três mortes. Estamos acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias.

A equipe estava a caminho de um importante compromisso contra o Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, em partida que aconteceria às 14h no Esporte Clube Anchieta. Diante dessa tragédia, todos os nossos esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos. Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas." As contas oficiais do Coritiba Foot Ball Club também se manifestaram em nota conjunta:



"Nós, do Coritiba SAF, estamos profundamente desolados com a notícia do trágico acidente ocorrido com o ônibus que transportava a equipe de futebol americano Coritiba Crocodiles, a caminho do Rio de Janeiro. Lamentamos imensamente a perda de três atletas, cujas vidas foram interrompidas de maneira precoce e dolorosa. Neste momento de imensa dor, oferecemos toda nossa solidariedade às famílias, amigos e colegas das vítimas. Além disso, já estamos em contato com o Coritiba Crocodiles e não mediremos esforços para colaborar conforme as necessidades apresentadas. Que a força e a união da nossa comunidade possam ajudar a enfrentar esse momento difícil."