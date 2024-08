É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

NA BARREIRA DO VASCO, NA ZONA NORTE DO RIO DE JANEIRO, O TIME DA VIRADA VENCE O ATHLETICO PARANAENSE PELO JOGO DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL!

O Vasco mostrou força e derrotou o Athletico-PR por 2 a 1 de virada, na noite desta quinta-feira (29) no estádio de São Januário, para ficar em vantagem na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Atransmitiu o confronto ao vivo. Com este resultado o Cruzmaltino avança na competição mesmo com um empate no confronto de volta, que será disputado em Curitiba no dia 11 de setembro.