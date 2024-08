Atual campeão, goalball do Brasil supera França na estreia em Paris

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

CALDEIRÃO!

Diante da Arena Paris 6 completamente lotada, o goalball brasileiro masculino fez valer o favoritismo e venceu a estreia contra os anfitriões franceses, por 8 a 5, no primeiro duelo da fase de grupos nos Jogos Paralímpicos. Atual campeã, a seleção masculina está no Grupo A, que tem ainda Estados Unidos e Irã. Mais cedo, a equipe feminina empatou de forma hercúlea, em 3 a 3 na estreia contra a Turquia, atual campeã mundial e bicampeã paralímpica, em partida do Grupo C (que tem também Israel e China).