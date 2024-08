Brasileiro Feminino: Ferroviária e Inter disputam vaga nas semifinais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De olho nas transmissões!

Após empatarem em 1 a 1 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no último domingo (25), Ferroviária e Internacional voltam a se enfrentar para buscarem uma vaga nas semifinais da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A partida, que será disputada a partir das 15h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (28) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, será transmitida ao vivo pela