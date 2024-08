Flamengo é campeão da Copa Intercontinental Sub-20

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

CAMPEÃO MUNDIAL SUB-20!

Com uma vitória de 2 a 1 sobre o Olympiacos (Grécia), o Flamengo conquistou o título da terceira edição da Copa Intercontinental Sub-20, no último sábado (24) no estádio do Maracanã. O Rubro-Negro se credenciou para disputar a competição após garantir o título da Copa Libertadores da categoria, com uma vitória sobre o Boca Juniors (Argentina).