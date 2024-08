TV Brasil transmite embate entre Ituano e Goiás pela Série B

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De olho no G4

Este sábado (23) reserva para os amantes do futebol a transmissão de duas partidas pelos veículos da): o embate entre Ituano e Goiás, a partir das 17h (horário de Brasília) na tela da, e o confronto envolvendo Atlético-MG e Fluminense, que toma conta das ondas daa partir das 21h.

Ocupando a 7ª posição da classificação com 32 pontos, o Goiás visita, no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, um Ituano que está afundado no Z4 (zona do rebaixamento) com 19 pontos na 18ª colocação.