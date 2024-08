Flamengo reencontra Bolívar esta noite pelas oitavas da Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

HOJE TEM MENGÃO NA CONMEBOL LIBERTADORES!!!



ÀS 21H30, O MAIS QUERIDO ENFRENTA O BOLÍVAR (BOL), NO MARACANÃ, NO JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL! VAMOOOOOS JUNTOOOOOOS, NAÇÃO!

As oitavas de final da Libertadores começam nesta quinta-feira (15) para o Flamengo, com o primeiro confronto das oitavas de final contra o Bolívar (Bolívia), no Estádio do Maracanã. Os Rubro-Negros cariocas, tricampeões da América, credenciaram-se ao mata-mata após terminar o Grupo E na segunda posição, com 10 pontos, atrás justamente do Bolívar, que somou 13 pontos. O duelo às 21h30 (horário de Brasília) terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional , com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagens de Bruno Mendes. A jornada esportiva tem início às 21h15.