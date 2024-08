Vela: Brasil se garante nas medal races das classes Nacra e 470

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na classe 470 da vela, Isabel Swan e Henrique Haddad tiveram uma terça-feira (6) de altos e baixos. Na primeira regata do dia eles terminaram apenas na 13ª colocação. Porém, se recuperam na corrida seguinte, quando foram os primeiros colocados.

Outras duas regatas inicialmente programadas para esta terça foram canceladas por causa das condições meteorológicas. Assim, o barco do Brasil está na 10ª posição geral e se classificou para a medal race (regata da medalha, que conta com os 10 barcos mais bem colocados ao fim da primeira fase). A prova final da categoria está prevista para a próxima quarta-feira (7), a partir das 10h43 (horário de Brasília). As competições da vela são disputadas na baía de Marselha, no litoral sul francês.