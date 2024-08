Brasil para nos EUA e se despede do basquete nos Jogos de Paris

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trinta e quatro segundos. Este foi o tempo total no qual o Brasil esteve à frente do placar contra os Estados Unidos nas quartas de final do basquete masculino em Paris, nesta terça (6). Favorita absoluta, a seleção norte-americana resolveu o confronto antes mesmo do intervalo e avançou sem dificuldades ao derrotar os brasileiros por 122 a 87. A missão que parecia impossível na teoria se comprovou difícil na prática. O Brasil se despede com uma vitória em quatro jogos, mas uma campanha que incluiu uma classificação ao mata-mata apenas pela segunda vez em 28 anos.