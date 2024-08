Desfalcado, Fortaleza embarca para o Espírito Santo para enfrentar o Cruzeiro

Vojvoda não vai poder contar com Lucero, Pochettino, Hércules, Tinga, Machuca e Calebe para jogo contra Raposa, que decidiu jogar longe do Mineirão

O Fortaleza já está em terras capixabas para enfrentar o Cruzeiro-MG, amanhã, às 21 horas (horário de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O duelo, que será disputado longe do Mineirão - habitual casa da Raposa - por opção do próprio time celeste, é válido pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão.

Em boa fase no certame, o Leão do Pici, no entanto, terá de superar desfalques de peso no confronto ante a equipe mineira. Isso porque o Tricolor não poderá contar com o atacante Juan Martín Lucero, que não embarcou com a delegação na tarde de ontem. A situação do argentino será revelada no boletim pré-jogo, divulgado uma hora antes do início da partida.

Além dele, Vojvoda tem outras cinco baixas: Hércules, Tinga, Pochettino, Machuca e Calebe. O primeiro vai cumprir suspensão automática, enquanto o restante está entregue ao departamento médico.