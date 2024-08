É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VENCE E VENCE.



IMPECÁVEIS, Ana Patrícia e Duda

Cem por cento, este é aproveitamento de Duda e Ana Patrícia na primeira fase do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris (França). Nesta quinta-feira (1), as atuais líderes do ranking mundial da modalidade derrotaram as italianas Gottardi e Menegatti por 2 sets a 0 (com parciais de 21/17 e 21/10).