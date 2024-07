Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O brasileiro Wanderley Pereira superou por decisão unânime o haitiano Cedrik Duliepe na disputa do peso meio-pesado (até 80 quilos) do torneio de boxe nesta terça-feira (30) e ficou a apenas uma vitória de uma medalha dos Jogos Olímpicos de Paris (França). Com este triunfo o baiano de Conceição de Almeida chegou às quartas de final.

Assim, caso alcance as semifinais, Wanderley garante um lugar no pódio, pois não há disputa do bronze no boxe olímpico, com os dois perdedores das semifinais conquistando medalhas.