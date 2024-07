Editoria de Esportes do O POVO tem André Bloc e Lucas Mota como novos editores-chefes

Fernando Graziani deixou o cargo de editor-chefe, mas segue na editoria com a coluna, além de âncora do programa Esportes do POVO na Rádio O POVO CBN e comentarista nas transmissões dos jogos das equipes cearenses

A editoria de Esportes do O POVO passa por mudanças no comando. Fernando Graziani deixa o cargo de editor-chefe após uma década para se dedicar às colunas no impresso e no O POVO+, e à Rádio O POVO CBN, além da produção de conteúdo multiplataforma. André Bloc, que comandava o núcleo de Cidades ao lado de Tânia Alves, retorna ao Esportes para chefiar a editoria ao lado de Lucas Mota.

Fernando Graziani segue como âncora no programa Esportes do POVO, que vai ao ar de segunda a sexta, das 11 horas às 12 horas, nas rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no canal do O POVO no YouTube e no Canal FDR.

O jornalista também passou a integrar a equipe de comentaristas da rádio O POVO CBN nas transmissões dos jogos das equipes cearenses. Já a coluna seguirá com publicação de segunda a sábado no impresso do O POVO, com notas exclusivas para assinantes do O POVO+, plataforma digital de streaming do O POVO.