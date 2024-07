Tiro com arco: Brasil fatura vaga de duplas mistas na estreia em Paris

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Início positivo!

Primeiros atletas brasileiros a estrear na Olimpíada de Paris, os arqueiros Marcus Vinícius Almeida e Ana Luiza Caetano somaram pontos suficientes na fase classificatória (ranqueamento) para assegurarem presença do país na disputa de duplas mistas do tiro com arco. Número 1 do ranking mundial, Marcus somou 673 pontos no arco individual (17º lugar) e Ana Luíza 660 pontos (19º ) nas provas realizadas na Esplanada des Invalides A dupla nacional ficou na 10ª posição entre as 16 que disputarão as mistas.