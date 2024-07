Definidos os 12 convocados da seleção masculina de vôlei para Paris

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente tem uma seleção muito forte, com muitos jogadores bons. Se a gente conseguir chegar coeso e um time bem organizado, temos grandes chances”, projetou Lucarelli, em entrevista ao portal olympics.com

A seleção brasileira masculina de vôlei foi convocada para a Olimpíada de Paris, com 12 jogadores, cinco deles estreantes em Jogos. O anúncio feito nominalmente nas redes sociais pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) no domingo (7). Os debutantes em Olimpíadas chamados pelo técnico Bernardinho são os irmãos Alan e Darlan, Adriano, Flávio e Lukas Bergmann. Entre os experientes estão o levantador Bruninho, Lucão e Lucarelli, trio que faturou o ouro na edição Rio 2016. Confira a lista completa ao final do texto.